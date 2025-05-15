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Kararnameyi imzaladı! Putin Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.05.2025 21:09 Güncelleme: 15.05.2025 21:17
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Kararnameyi imzaladı! Putin Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Salyukov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

Buna göre, Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alınarak, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

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Kararnameyi imzaladı! Putin Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Kararnameyi imzaladı! Putin Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Kararnameyi imzaladı! Putin Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı
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