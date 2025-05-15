Kastamonu'da katliam gibi kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Kastamonu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Katliam gibi kazada 9 kişi yaralanırken olay yeri adeta savaş alanına döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler E.K. ve A.F.T. ile otomobillerde bulunan A.T. (71), N.T. (53), E.Ş. (21), N.Ç. (24), A.T. (26), S.T. (42) ve A.S.T. (2) yaralandı.
Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan bazı kişiler, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Balık tutma sahnesinde bir hata bulunuyor! IQ’su yüksek olanlar 5 saniyede fark ediyor
- Tam bir gurmeler, damak tadını hayatının merkezine koyarlar! Yemek düşkünü burçlar
- Bir tane koyan rutubetten kurtuluyor! Banyodaki tüm nemi yok ediyor
- İlk gördüğün hayvan karakterini söylüyor! Dikkatlice bak ve kişiliğini öğren
- TOKİ'den onlarca konut 13 bin TL taksitle satılıyor! Başvuru detayları belli oldu
- OGM 69 yeni işçi alımı yapıyor! Başvuru şartları ve kadro detayları belli oldu
- ZTK Trabzonspor - Galatasaray kupa maçı hangi kanalda? TS - GS maçı ne zaman, saat kaçta?
- 14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı
- Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı: İlk sırada Kopenhag var
- Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı
- Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki
- SSK, BAĞ-KUR'luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.402 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...