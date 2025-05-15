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⁠Kastamonu'da katliam gibi kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.05.2025 01:35 Güncelleme: 15.05.2025 01:49
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⁠Kastamonu’da katliam gibi kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kastamonu'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Katliam gibi kazada 9 kişi yaralanırken olay yeri adeta savaş alanına döndü.

Kastamonu-İnebolu kara yolu Öz Bereket Kavşağı'nda, E.K. (21) idaresindeki 60 ES 842, A.F.T. (20) yönetimindeki 37 EK 030, H.T.'nin (47) kullandığı 34 CNY 979 ve R.H.A. (26) idaresindeki 06 AGD 560 plakalı otomobiller çarpıştı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Kazada sürücüler E.K. ve A.F.T. ile otomobillerde bulunan A.T. (71), N.T. (53), E.Ş. (21), N.Ç. (24), A.T. (26), S.T. (42) ve A.S.T. (2) yaralandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan bazı kişiler, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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⁠Kastamonu’da katliam gibi kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var ⁠Kastamonu’da katliam gibi kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var ⁠Kastamonu’da katliam gibi kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
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