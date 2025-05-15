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ABD Dışişleri Bakanı Rubio Antalya'da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.05.2025 01:11 Güncelleme: 15.05.2025 01:13
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio Antalya’da!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'ya iniş yaptı. Rubio, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ABD'li Bakan Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

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