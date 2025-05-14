Uruguay’ın efsane lideri Jose Mujica’dan acı haber: 89 yaşında yaşamını yitirdi

Eski Uruguay Devlet Başkanı José Mujica (İHA)



JOSé MUJİCA KİMDİR?

20 Mayıs 1935'te Uruguay'ın başkenti Montevideo'da doğdu. Gençliğinde tarımla uğraşan Mujica, 1960'lı yıllarda ülkenin sosyal adaletsizliklerine karşı silahlı mücadeleye girişen sol görüşlü Tupamaros gerilla hareketine katıldı. Bu dönemde birçok kez tutuklandı ve yaklaşık 14 yılını cezaevinde geçirdi. Demokratik rejimin yeniden kurulmasının ardından siyasete meşru yollarla dönen Mujica, 1995'te milletvekili, 2000'lerde senatör ve 2005-2008 yılları arasında Tarım Bakanı olarak görev yaptı.

2010 yılında Uruguay Devlet Başkanı seçilen Mujica, 5 yıllık görev süresi boyunca sosyal adalet, eşitlik ve özgürlükleri önceleyen reformlara imza attı. Mujica, görev süresi boyunca gösterişli yaşam tarzlarından uzak durmasıyla dünya çapında ilgi topladı. Maaşının büyük bölümünü bağışlayan, 1987 model bir araba kullanan ve başkanlık sarayı yerine kırsaldaki mütevazı çiftlik evinde yaşamayı tercih eden Mujica, halk arasında "dünyanın en yoksul devlet başkanı" olarak tanındı. Mujica'nın bu yılın başında verdiği bir röportajda, köpeği Manuela'nın yanına, çiftliklerindeki sekoya ağacının dibine gömülme isteğini dile getirdiği biliniyordu.