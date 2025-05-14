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ABD Şam'daki yaptırımları kaldırdı: Suriyeli Ekonomi Bakanı gözyaşlarına hakim olamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.05.2025 04:07
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ABD Şam’daki yaptırımları kaldırdı: Suriyeli Ekonomi Bakanı gözyaşlarına hakim olamadı

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turnesi kapsamında Suriye'deki ekonomik yaptırımların kaldırılacağını duyurdu. Trump Başkan Erdoğan ile görüşerek kararı aldığını ifade ederken Suriye halkı tarafından gelişme büyük sevinçle karşılandı. Kararın duyulmasının ardından Suriyeli Ekonomi Bakanı Nidal Şaar'ın haberi aldığı anda katıldığı televizyon programında gözyaşlarına hakim olamadı.

Trump'ın Şam yönetimine yönelik yaptırım kararını iptal ettiğini açıklaması üzerine Suriye'de adeta bayram havası yaşanıyor. Trump'ın açıklamasının ardından Suriye lirası yüzde 30 değer kazanırken Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar'ın kararı öğrenmesinin ardından yaşadıkları dünya gündeminde yerini aldı.

Şaar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam'a yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmasının ardından katıldığı bir televizyon programında gözyaşlarına hakim olamadı. Şaar, Trump'ın Şam'a yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmasının ardından Al Arabiya televizyonunun canlı yayınına katıldı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Bakan Şaar'ın, "Hak yerini buldu. Bu karar, milyonlarca Suriyelinin beklediği bir karardı. Dünya bunu bekliyordu. Adil, insani ve insaflı bir karar bu. Suudi Arabistan'a, Katar'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Suriye liderliğine teşekkür ederim." açıklamasını yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.

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