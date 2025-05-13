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Hindistan ve Pakistan ateşkesi sürdürme konusunda anlaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 12:11
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Hindistan ve Pakistan ateşkesi sürdürme konusunda anlaştı

10 Mayıs Cumartesi günü Pakistan ordusu Hindistan'a karşı misilleme operasyonuna başladıktan saatler sonra ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. İki ülkenin üst düzey askeri yetkilileri, yaptıkları telefon görüşmesinin ardından saldırgan eylemlerden kaçınma ve ateşkesi koruma konusunda anlaştı.

Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan ordusundan Korgeneral Rajiv Ghai ile Pakistan ordusundan Tümgeneral Kashif Chaudhry, telefonda görüştü.

Görüşmenin ardından Hindistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, tarafların saldırgan eylemlerden kaçınma ve ateşkesi koruma konusunda anlaştıkları aktarıldı.

Tarafların ayrıca, sınır hattı ve ötesindeki bölgelerdeki asker sayısının azaltılmasını değerlendirme konusunda da uzlaştıkları bildirildi.

Öte yandan, Cammu Keşmir'deki çatışmalar nedeniyle kapatılan kuzey ve batı Hindistan'daki 32 havalimanında uçuşlar yeniden başladı.

HİNDİSTAN'IN SALDIRISI VE ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes!Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes! PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDA ATEŞKES!

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