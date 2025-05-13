Alman Başbakan Merz'den Zelenskiy’nin Putin'le görüşme isteğine ilişkin açıklama! "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmelerde öncelikle Ukrayna'daki savaşı ele aldıklarını belirten Merz, Ukrayna'nın koşulsuz 30 günlük ateşkesi kabul ettiğine işaret etti. Merz, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in onayını bekliyoruz." dedi.

Bu hafta içinde gerçek bir ilerleme sağlanamaması durumunda yaptırımların önemli ölçüde sıkılaştırılması için çaba sarf edeceklerini yineleyen Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketinin hazırlandığını ve bunun onaylanacağını aktardı.

Merz, Avrupalı liderlerin önerilerinin Rus yönetimi tarafından kabul edilmemesi halinde ek yaptırımların uygulanması için de çaba göstereceklerini kaydetti.

Bu yaptırımların enerji ve finans sektörüne yönelik olabileceğini dile getiren Merz, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye'ye şahsen giderek orada Devlet Başkanı Putin ile barış üzerinde görüşme yapmaya hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

"TOP SADECE RUSYA'DA"

Barış müzakerelerinin başlaması için kararın Kremlin'e ait olduğunu vurgulayan Merz, "Top artık sadece Rusya'da." ifadesini kullandı.

Ateşkes sağlanmadan barış görüşmelerinin mümkün olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Merz, kısa süre önce Kiev'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Mayıs'ta ABD yönetimiyle yoğun temaslarda bulunduğunu aktardı.

Merz, Rusya'nın yoğun bombardımanlarına rağmen Zelenskiy'nin Putin'in teklifini kabul ederek İstanbul'a gitme kararının desteklendiğini belirtti.

Yaptırımlar konusunda kararlı olduklarını yineleyen Merz, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade etti. Ancak savaş sürdüğü sürece Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Merz, şunları kaydetti: "Hiçbirimiz Avrupa'da sınırların askeri güç kullanılarak değiştirilmesini kabul edemeyiz. Eğer buna bir kez göz yumarsak, diğer Avrupa ülkelerine yönelik daha fazla saldırganlıkla karşı karşıya kalırız. Kimse kararlılığımızı hafife almamalı."

İLERLEME SAĞLANMAZSA YAPTIRIMLAR SIKILAŞACAK

Rusya-Ukrayna arasında devam eden çatışmalar konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı tutumu değerlendiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu hafta ateşkes konusunda ilerleme sağlanamazsa Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılacağını bildirdi. Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda da açıklama yapan Merz, konuya yönelik AB çıkarları vurgusu dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i ağırlayan Almanya Başbakanı Merz, katıldıkları basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalar yer aldı. Almanya Başbakanı Merz, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes çabaları, düzensiz göç ve iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını ifade etti. Merz, Rusya'nın Ukrayna'da 30 günlük ateşkesi kabul etmesi gerektiğini söyleyerek, "Putin'in kararını bekliyoruz. Bu hafta içinde bir ilerleme kaydedilememesi halinde Rusya'ya yönelik yaptırımların önemli ölçüde sıkılaştırılmasını sağlamak için Avrupa düzeyinde birlikte çalışacağımız konusunda mutabık kaldık" dedi.

"DAHA FAZLA YAPTIRIM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 17'nci yaptırım paketinin görüşüldüğünü hatırlatan Merz, "Bunu kabul edeceğiz. Daha fazla yaptırım için çalışacağız" şeklinde konuştu. Merz, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların enerji ve finansman ağırlıklı olacağını, yeni yaptırımlar konusunda Haziran ayı sonunda karar verilmesinin beklendiğini belirtti. Avrupa ülkeleri olarak savaşın durması için çaba gösterdiklerini ifade eden Merz, bunun gerçekleşmemesi halinde Ukrayna'ya askeri desteklerinin süreceğini vurguladı. Merz, "Hiçbirimiz Avrupa'da sınırları değiştirmek için askeri güç kullanılmasını kabul etmeye hazır değiliz. Eğer bunun olmasına izin verirsek diğer Avrupa ülkelerine karşı daha fazla askeri saldırganlık göreceğiz. Hafta sonu 4 ülkenin liderleri olarak Kiev'e gitmemizin sebebi buydu" diye konuştu.



ABD'NİN GÜMRÜK TARİFESİNE VURGU

Merz, ABD-AB gümrük tarifelerine ilişkin uyuşmazlıkları ABD'ye yapacağı ziyarette Başkan Donald Trump ile görüşmesinde gündeme getireceğini söyleyerek, "Amacım gümrük tarifelerini mümkün olduğunca azaltmak, mümkünse sıfıra indirmek" dedi.



TÜRKİYE'YE EUROFİGHTER SATIŞI

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de ülkesinin Avrupa sınırlarının korunmasına yönelik çabalarının takdir edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Miçotakis bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda AB üyesi ülkelerin çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Yunan Başbakan, "Almanya'nın misafiri olarak bu konuda Almanya Başbakanı'na tavsiyede bulunmam doğru olmaz. Ancak bu tür silahların satılmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor. Ancak şartlar da dikkate alınmalı. AB üyesi ülkelerin özel niteliklerinin göz önünde bulundurulduğu belirli bir çerçeve sağlam bir şekilde oluşturulmalı" ifadelerini kullandı. Miçotakis ayrıca Ukrayna krizine değinerek hem Almanya hem de Yunanistan'ın 30 günlük bir ateşkesi desteklediğini belirtti. Miçotakis, AB'nin her türlü barış çözümünün merkezinde olması gerektiğini söyledi.