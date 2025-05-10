Somali’de şiddetli yağış ve sel: 3 kişi hayatını kaybetti

Somali güvenlik güçlerince yapılan açıklamada, Mogadişu'da meydana gelen sel nedeniyle bir anne ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Sel nedeniyle kent genelinde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken bazı ana arterlerin çöktüğü kaydedildi.



Görgü tanığı Said Yusuf, akşam saatlerinde Zoobe Kavşağı'ndan geçerken caddenin tamamen çöktüğünü belirtti.



Yusuf, sele kapılan bir araçtaki 4 kişinin güçlükle kurtarıldığını ifade ederek "Araçtaki insanları büyük bir çaba harcayarak kurtardık. Tüm bunlar yaşanırken belediyeden yardım eden kimse olmadı. Başkentin yollarının ne kadar kötü durumda olduğunu herkesin fark etmesi gerekiyor." dedi.



Şiddetli yağışların devam etmesi halinde can ve mal kaybının artmasından endişe ediliyor.

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