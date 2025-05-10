İsrail basınından skandal planı ifşa etti: Yemen ve İran’da saldırılar genişletilecek

Katil İsrail yönetimini Gazze'deki saldırılarını sürdürürken Orta Doğu'da yeni bir felakete imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bir habere göre ordunun Yemen'deki saldırılarını genişletmeyi ve İran'daki bazı hedefleri vurmayı planladığını bildirdi. Gazetenin adı paylaşılmayan güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, İsrail'in Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarında herhangi bir kısıtlama olmayacağı belirtildi.

İRAN HEDEF ALINACAK

"İran, Yemen'le karşılıklı saldırılardan zarar görmeden çıkmayacak." ifadelerine yer verilen haberde, Tel Aviv yönetiminin, Husilerin fırlattığı ve "İran yapımı" olduğunu iddia ettiği füzelere karşılık olarak İran'ı hedef almayı planladığına işaret edildi. İsrail'in, devam eden Husi saldırılarına daha güçlü ve geniş çaplı şekilde karşılık vereceği aktarıldı.

Haberde, İsrailli güvenlik kaynaklarının, Tel Aviv'in şu anda İran'daki doğrudan hedefleri vurma seçeneklerini değerlendirdiği ve Yemen'deki füze fırlatma rampaları ile altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırmayı planladığına ilişkin ifadelerine yer verildi.