İsrail basınından skandal planı ifşa etti: Yemen ve İran'da saldırılar genişletilecek
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde güvenli kaynaklarına dayandırdığı bir haberde katil ordunun Yemen ve İran'a saldırı planladığı belirtti. Buna göre Yemen'de devam eden saldırılar genişletilecek ve İran'daki bazı noktaların vurulacağı açıklandı.
Katil İsrail yönetimini Gazze'deki saldırılarını sürdürürken Orta Doğu'da yeni bir felakete imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bir habere göre ordunun Yemen'deki saldırılarını genişletmeyi ve İran'daki bazı hedefleri vurmayı planladığını bildirdi. Gazetenin adı paylaşılmayan güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, İsrail'in Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarında herhangi bir kısıtlama olmayacağı belirtildi.
İRAN HEDEF ALINACAK
"İran, Yemen'le karşılıklı saldırılardan zarar görmeden çıkmayacak." ifadelerine yer verilen haberde, Tel Aviv yönetiminin, Husilerin fırlattığı ve "İran yapımı" olduğunu iddia ettiği füzelere karşılık olarak İran'ı hedef almayı planladığına işaret edildi. İsrail'in, devam eden Husi saldırılarına daha güçlü ve geniş çaplı şekilde karşılık vereceği aktarıldı.
Haberde, İsrailli güvenlik kaynaklarının, Tel Aviv'in şu anda İran'daki doğrudan hedefleri vurma seçeneklerini değerlendirdiği ve Yemen'deki füze fırlatma rampaları ile altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırmayı planladığına ilişkin ifadelerine yer verildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'den atılan füzenin ardından Husilere şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunmuştu.
İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise Netanyahu hükümetinin Husiler karşı "korkaklığı ve oyalanmayı bırakması" gerektiğini belirterek, Yemen'e yönelik saldırıları genişletmesi çağrısında bulunmuştu.
Lapid, "İsrail, Husi füzelerinin kitlesel bir insani felakete yol açmasını ya da ekonomiyi felç etmeye devam etmesini oturup bekleyemez." ifadelerini kullanmıştı.
HUSİLER 4 MAYIS'TA BEN GURİON HAVALİMANI'NI VURMUŞTU
Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.
Füzenin düştüğü noktada 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmiş, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.
Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.
İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.
ABD İLE HUSİLER ARASINDA SAĞLANAN ATEŞKES
Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracaklarına ilişkin açıklamasının, Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını aktarmıştı.
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