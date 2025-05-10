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ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten İsrail ziyaretine erteleme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.05.2025 11:35
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ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten İsrail ziyaretine erteleme

ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Pete Hegseth'in gelecek hafta İsrail'e yapması beklenen ziyaretini, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu gezisine refakat etmek için ertelediğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, X sosyal medya platformundan, Savunma Bakanı Hegseth'in iptal edildiği söylenen İsrail ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Parnell, Hegseth'in İsrail gezisini iptal etmediğini belirterek, Trump'ın gelecek hafta yapacağı Orta Doğu gezisine Hegseth'in de katılmasını istediğini aktardı.

Hegseth'in bu geziye katılacağını kaydeden Parnell, ayrıca, Bakan'ın İsrail'i ziyaret etmeyi "sabırsızlıkla beklediğini" ifade etti.

İsrailli gazeteci Amichai Stein, sosyal medya hesabından, Hegseth'in İsrail'e yapması planlanan ziyaretinin iptal edildiğini paylaşmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini açıklamıştı.

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ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten İsrail ziyaretine erteleme ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten İsrail ziyaretine erteleme ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten İsrail ziyaretine erteleme
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