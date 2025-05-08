Trump’a dava açan New York Başsavcısı hakkında soruşturma

New York'un başkenti Albany'deki federal savcılık ile açılan soruşturmada James'in, ev alımları sırasında uygun kredi elde etmek için "kayıtları tahrif ettiği" iddia edildi.

James'in ayrıca New York Polis Departmanı'nda üst düzey görevli olarak çalışırken "ana ikametgah" adresini yanlış beyan ettiği öne sürüldü.

Soruşturmayla ilgili açıklama yapan New York'un Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik, James'e yönelik incelemeyi "adalette doğru atılmış hayati bir adım" olarak niteleyerek, FBI'ya destek verdi.

Stefanik, ABD Kongresi üyesi olarak, "Yolsuzluğu ifşa etmek, anayasal hakları korumak ve NY'deki bu başarısız Demokrat liderleri sorumlu tutmak için mücadele etmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Federal Konut Finansman Ajansı Müdürü William Pulte geçen ay Adalet Bakanlığına gönderdiği mektupta, James'in 2023'te Virginia'da satın aldığı evin ve 2001'den bu yana sahibi olduğu Brooklyn'deki evin kredi başvurularında usulsüzlük yaptığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da, 14 Nisan'da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, James'i yolsuzlukla suçlayarak, görevinden istifa etmesi gerektiğini savunmuş ve "Herkes New York'u tekrar büyük yapmaya çalışıyor ve bu kaçık sahtekar görevdeyken bu asla yapılamaz." ifadesini kullanmıştı.

New York Başsavcısı James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla 2023'te dava açmış, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump'a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'a 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası verilmişti.