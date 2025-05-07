Tel Aviv’den Trump’a ziyaret baskısı: Siyonist lobiler devrede

Axios haber sitesinin iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrailli yetkililerin, Trump'ın Orta Doğu turu öncesi harekete geçtiği belirtildi.



İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in, Beyaz Saray'a Trump'ın Orta Doğu turu sırasında İsrail'e de uğramasını teklif ettiği aktarıldı.



Ayrıca İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Trump'ın İsrail'e uğraması talebiyle gün içerisinde Washington'u ziyaret edeceği vurgulandı.



Dermer'in ziyareti esnasında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle bir araya geleceği kaydedildi.



Ziyaret sırasında tarafların İran ile yürütülen nükleer müzakereler ve Gazze'ye yönelik saldırıları görüşmesi bekleniyor.



Ayrıca Dermer'in Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında bir araya geleceği liderlerle yapacağı görüşmelerde "ortak bir tutum" belirlenmesini de ele alacağı belirtildi.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini açıklamıştı.

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