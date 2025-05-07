Moskova’da mobil internet kesildi!

Moskova sakinleri, sabah saatlerinden itibaren cep telefonu üzerinden sağlanan hizmetleri kullanmada sorunlar yaşamaya başladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 5 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki internet erişiminin 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle kısıtlanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Mobil internete erişimdeki sorunlar nedeniyle bankamatik, kurye ve taksi hizmetlerinde de aksaklıklar yaşanıyor. Öte yandan, İHA saldırıları nedeniyle Moskova'daki havalimanlarından yapılan uçuşlara da kısıtlamalar uygulanıyor.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik dün gün boyunca insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirilmişti. Moskova'da çok sayıda yabancı liderin de katılacağı 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde askeri geçit provaları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs'ta askeri geçit törenine katılacak yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'in Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etmişti.