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AP'den AB'ye "Türkiye'ye vizeleri kolaylaştırın" tavsiyesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 09:06
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AP’den AB’ye Türkiye’ye vizeleri kolaylaştırın tavsiyesi

Avrupa Parlamentosu, AB'ye Türk vatandaşlarına vize konusunda zorluk çıkarılmaması yönünde tavsiye kararında bulundu. Özellikle iş seyahatleri ve akademik değişimler için vize kolaylığı sağlamayı amaçlayan tedbirlere destek verdi.

Vizeler konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) uzun zamandır Türk vatandaşlarına yönelik zorluk çıkarmasına karşı tepkilere karşı ilk adım geldi. Avrupa Parlamentosu (AP) AB Komisyonu'nun yıllık ülke raporunu temel alarak hazırladığı Türkiye Raporu'nda bu soruna değindi. Raporda, Türk vatandaşlarının Schengen başvurularında 'talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılması korkusu' nedeniyle sorunlarla karşılaştığı, bundan üzüntü duyulduğu belirtiliyor. Vizelerin kaldırılması konusunda ise AP Türkiye'nin henüz temel kriterleri yerine getirmediğini açıkladı. Koşullar karşılanırsa sürecin ilerletilmesine destek ifade etti. AB üye ülkelerini vize prosedürlerini iyileştirmek için insan kaynaklarını ve teknik altyapılarını güçlendirmeye çağırdı. Özellikle iş seyahatleri ve akademik değişimler için vize kolaylığı sağlamayı amaçlayan tedbirlere destek verdi.

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AP’den AB’ye Türkiye’ye vizeleri kolaylaştırın tavsiyesi AP’den AB’ye Türkiye’ye vizeleri kolaylaştırın tavsiyesi AP’den AB’ye Türkiye’ye vizeleri kolaylaştırın tavsiyesi
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