Yemen’de Bin Mübarek istifa etti: Yeni Başbakan Salim Salih Bin Brik oldu

Yemen'de bir yandan ABD'nin saldırıları sürerken hükümet kanadında da istifa depremi yaşanıyor. Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, görevinden istifa ettiğini X hesabından yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

İSTİFAMI EL-ALİMİ'YE SUNDUM

Bin Mübarek, açıklamasında, "Az önce (Yemen) Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüşmemi tamamladım ve kendisine Başbakanlık görevimden istifamı sundum." ifadesini kullandı.

Kendisinden sonra gelecek kişiye muvaffakiyet dileğinde bulunan Bin Mübarek, herkesi ülkenin içinde bulunduğu bu zor şartlarda yeni göreve gelecek başbakanın görevini layıkıyla yapması için ona destek olmaya, etrafında kenetlenmeye çağırdı.



YENİ BAŞBAKANI SALİM SALİH BİN BRİK OLDU

Yemen'de istifa eden Başbakan Ahmed Avad Bin Mübarek'in yerine Salim Salih Bin Brik'in atandığı belirtildi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, çıkardığı kararnameyle Bin Mübarek'ten boşalan koltuğa Bin Brik'i tayin etti.

Başbakan Bin Mübarek, daha önce X platformundan yaptığı açıklamada, başbakanlıktan istifa ettiğini duyurmuştu.

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