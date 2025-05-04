İran'dan elektrik santralinde yangın çıktı iddialarına yalanlama
İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde bulunan bir elektrik santralinde yangın çıktığı iddia edildi. Konuya ilişkin İran devlet televizyonu elektrik santralinde yangının çıkmadığını yaşanan olayın karton fabrikasında meydana geldiğini belirtti.
İran, Elburz eyaletine bağlı Kerec kentindeki elektrik santralinde yangın çıktığı iddiasını yalanladı. İran devlet televizyonunun haberine göre, yangın Nazarabad bölgesindeki karton fabrikasında çıktı ve rüzgarın etkisiyle fabrikanın 12 farklı bölümüne yayıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı da başka bir yangının Kerec'deki elektrik santrali yakınında çıktığına dair bir görüntü paylaştı.
Sosyal medyada, yangının elektrik santralinde çıktığına dair görüntü ve iddialar yer alırken devlet televizyonu, elektrik santralinden görüntüler paylaşarak santralde herhangi bir yangın olmadığı bilgisini aktardı.