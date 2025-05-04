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Netanyahu'nun iki yüzlülükle suçladığı Katar'dan jet yanıt: Ahlaki sorumluluktan yoksun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.05.2025 05:35
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Netanyahu’nun iki yüzlülükle suçladığı Katar’dan jet yanıt: Ahlaki sorumluluktan yoksun

İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarının ardından Katar'ı hedef alarak yeni bir diplomasi krizi oluşturdu. Katil terör devleti başkanı Doha yönetimini eleştirerek 'Katar'ın iki taraflı oynama ve çifte standardı bırakma zamanı geldi.' ifadelerini kullandı. O ifadelerin ardından Katar'dan jet hızıyla yanıt gecikmedi. Netanyahu'nun sözlerine 'tahrik edici, siyasi ve ahlaki sorumluluktan yoksun' olarak nitelendiren Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, 'Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları bir medeniyet savunması olarak göstermek, tarih boyunca masum sivillere karşı işleyen yönetimlerin suçlarını haklı göstermek için kullandıkları sahte sloganları akla getiriyor.' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şimdi de Doha yönetimi hedef alarak yeni bir diplomasi krizine yol açtı. Katar hakkında açıklamalar yapan Netanyahu Doha hükümetini "tahrik edici ve siyasi ahlaktan yoksun" olarak nitelendirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, İsrail Başbakanlığının sosyal medya hesabından Netanyahu adına yapılan "Katar'ın iki taraflı oynama ve çifte standardı bırakma zamanı geldi." ifadelerine karşı açıklamada bulundu.

Netanyahu'nun açıklamalarını "tahrik edici, siyasi ve ahlaki sorumluluktan yoksun" olarak nitelendiren Ensari, "Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları bir medeniyet savunması olarak göstermek, tarih boyunca masum sivillere karşı işleyen yönetimlerin suçlarını haklı göstermek için kullandıkları sahte sloganları akla getiriyor." ifadelerini kullandı.

ARABULUCULUK ADIMLARI KATAR'DA ATILMIŞTI

Ensari, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik soykırımı süresince Katar'ın "savaşı durdurma, sivilleri koruma ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan arabuluculuk çabalarına destek vermeye çalıştığını" vurguladı.

"Katar'ın ilkelere dayalı dış politikası, dürüst ve güvenilir arabulucu rolüyle çelişmiyor." ifadelerini kullanan Ensari, İsrailli 138 esirin askeri operasyonla mı yoksa bugün haksız yere eleştirilen arabuluculuk çabalarıyla mı kurtarıldığı sorusunu yöneltti.

Ensari, Gazze'deki Filistinlilerin yakın zamanın "en kötü felaketlerinden birini" yaşadığına dikkati çekerek, "Bahsedilen medeniyet, (Gazze'deki Filistinlileri) boğucu kuşatmadan, sistematik açlık, ilaç ve barınma imkanından mahrum bırakmaya ve insani yardımın baskı ve siyasi şantaj silahı olarak kullanılmasına kadar yapılanlar mıdır?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İsrail Başbakanlığının sosyal medya hesabından, Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in "medeniyet ve barbarlık arasında Kurtuluş Savaşı" verdiği yönünde açıklaması paylaşıldı.

Paylaşımda Netanyahu'nun, "Katar'ın her iki tarafla oynayarak anlamsız konuşmayı bırakıp, medeniyetin tarafında mı yoksa Hamas barbarlığının tarafında mı olduğuna karar vermesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

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