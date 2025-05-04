İsrail işgal güçlerinden Gazze’de 2 zayiat daha!

İsrail işgal güçlerinden yapılan açıklamada, 2 askerin de çatışmalarda ağır yaralandığı bildirildi.



Açıklamada, 23 yaşındaki yüzbaşı Noam Ravid ve 20 yaşındaki başçavuş Yaly Seror'un öldüğü, aynı olayda başka bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

GAZZE 853 SİYONİSTE MEZAR OLDU



Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün meydana gelen başka bir olayda ise bir İsrailli işgalcinin ağır yaralandığı aktarıldı.



Buna göre İsrail işgal güçlerinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 853'e yükseldi.