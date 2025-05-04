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İsrail işgal güçlerinden Gazze'de 2 zayiat daha!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.05.2025 10:53
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İsrail işgal güçlerinden Gazze’de 2 zayiat daha!

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri yüzbaşı, 2 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail işgal güçlerinden yapılan açıklamada, 2 askerin de çatışmalarda ağır yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, 23 yaşındaki yüzbaşı Noam Ravid ve 20 yaşındaki başçavuş Yaly Seror'un öldüğü, aynı olayda başka bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

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Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün meydana gelen başka bir olayda ise bir İsrailli işgalcinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Buna göre İsrail işgal güçlerinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 853'e yükseldi.

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