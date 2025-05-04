İran’da bir patlama daha! Motosiklet fabrikası yandı

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde bir fabrikada büyük bir yangın çıktığı bildirildi.



Meşhed İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, birkaç dakika önce bir motosiklet fabrikasında çıkan yangının oldukça şiddetli olduğu belirtildi.



İtfaiye ekiplerinin şu anda yangına müdahale ettiği aktarılırken, can kaybı veya yaralı bilgisi verilmedi.

Ülke medyasında yayımlanan görüntülerde yangının şiddeti dikkati çekti.



KUM'DA DA BİR FABRİKADA YANGIN ÇIKTI



Öte yandan İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Kum kentinde de bir organize sanayi bölgesindeki fabrikada yangın çıktı.



Yangında ikisi ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

BENDER ABBAS LİMANI PATLAMIŞTI

Son olaylar, geçtiğimiz hafta ülke genelinde art arda yaşanan patlama ve yangınların son halkası oldu. Bu zincir, İran'ın güneyindeki Bandar Abbas kenti yakınlarında bulunan önemli bir liman tesisindeki büyük patlamayla başlamıştı. İran'ın en büyük konteyner terminali olan Recaî Limanı çıkan yangında tamamen kapanmıştı.

O faciada 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti, çok sayıda kişi ise hâlâ kayıp.