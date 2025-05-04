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Husilerden Tel Aviv'e füzeli saldırı! Ben Gurion Havalimanı'nı vurdular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.05.2025 09:41 Güncelleme: 04.05.2025 10:53
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Husilerden Tel Aviv’e füzeli saldırı! Ben Gurion Havalimanı’nı vurdular

Husiler, Yemen'den İsrail'e çok sayıda füze ateşledi, İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çalarken Husilerin fırlattığı füzelerden biri, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu.

Husiler, Yemen'den İsrail'e çok sayıda füze ateşledi. İsrail işgal güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, bu saldırı sırasında ülkenin birçok bölgesinde sirenler çaldı. Füze saldırılarından birinin, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na isabet ettiği bildirildi.

FÜZELER HAVALİMANINI VURDU

İsrail'in uluslararası uçuşlarının merkezi olan Ben Gurion Havalimanı, Husilerin fırlattığı füzelerden biri tarafından hedef alındı. Patlamaların havalimanı bölgesinde hasara yol açtığı belirtiliyor.

Ben Gurion Havalimanı, Tel Aviv (X) Ben Gurion Havalimanı, Tel Aviv (X)

SİRENLER ÇALDI, GÜVENLİK ALARMI YÜKSELDİ

Saldırının ardından, İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı. Hükûmet yetkilileri, halkı güvenli bölgelere yönlendirmek için sığınakların kullanımını teşvik etti. Patlamaların, özellikle Tel Aviv ve Kudüs gibi yoğun nüfuslu alanlarda endişe yarattığı bildirildi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA YOK, ANCAK GERİLİM TIRMANIYOR

Saldırının arkasında Yemen'deki Husi grubun olduğu düşünülüyor, ancak grup tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki gerilim, özellikle son dönemde ABD'nin Husileri hedef alarak açıkladığı tehditleriyle daha da artmıştı.

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Husilerden Tel Aviv’e füzeli saldırı! Ben Gurion Havalimanı’nı vurdular Husilerden Tel Aviv’e füzeli saldırı! Ben Gurion Havalimanı’nı vurdular Husilerden Tel Aviv’e füzeli saldırı! Ben Gurion Havalimanı’nı vurdular

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