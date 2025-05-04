Husilerden Tel Aviv’e füzeli saldırı! Ben Gurion Havalimanı’nı vurdular

Husiler, Yemen'den İsrail'e çok sayıda füze ateşledi. İsrail işgal güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, bu saldırı sırasında ülkenin birçok bölgesinde sirenler çaldı. Füze saldırılarından birinin, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na isabet ettiği bildirildi.

FÜZELER HAVALİMANINI VURDU

İsrail'in uluslararası uçuşlarının merkezi olan Ben Gurion Havalimanı, Husilerin fırlattığı füzelerden biri tarafından hedef alındı. Patlamaların havalimanı bölgesinde hasara yol açtığı belirtiliyor.