ABD tarihinin en büyük istismar davası! 7 bin mağdur çocuk için 4 milyar dolarlık tazminatla örtbas

İstismar vakalarının tamamı Los Angeles County sınırları içindeki devlet destekli çocuk tutukevleri ve koruyucu bakım evlerinde yaşandı. Bu kurumlardaki çocuklar, yıllar boyunca sistematik şekilde tacize uğradı, bazılarına zorla ilaç verildi, tecrit edildi, hatta elektroşok terapileri uygulandı.

KAN DONDURAN DETAYLAR: ELEKTROŞOK VE İNTİHAR

Mağdurların anlatımları kan donduruyor. 65 yaşındaki MaryAlice Ashbrook, 8 yaşındayken götürüldüğü MacLaren Çocuk Merkezi'nde yaşadığı kabusları unutmak için yıllarca elektroşok tedavisi gördüğünü söylüyor. 58 yaşındaki Shirley Bodkin ise 7 yaşında uğradığı istismarın ardından birçok kez intihara teşebbüs ettiğini anlatıyor.

ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK TAZMİNAT ÖDEMESİ

Los Angeles County yönetimi, mağdurlarla uzlaşma yoluna giderek 4 milyar dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti. Bu meblağ, ABD tarihinde bir kamu kurumu tarafından cinsel istismar nedeniyle ödenen en yüksek tutar olarak kayda geçti. Tazminatlar beş yıl içinde, bağımsız uzman ekiplerin belirleyeceği ölçütlere göre dağıtılacak.

Yıllık 49 milyar dolarlık bütçesi olan Los Angeles County, bu dev ödemeyi karşılayabilmek için harcamalarının yüzde 3'ünü bu davaya ayıracak. Ancak ABD medyasının ilgisi mağdurların yaşadığı travmadan çok bu bütçesel kesintiye yöneldi.

İSTİSMARCILAR BİLİNİYORDU, AMA KORUNDU

Skandalın bir diğer karanlık yüzü ise istismarcıların yıllarca bilinmesine rağmen korunmuş olması. Kurumların, şüpheli personelin isimlerine ve geçmişlerine dair bilgi sahibi olduğu, ancak bunları adli makamlara iletmek yerine dosyaları kapattığı ortaya çıktı. Üstelik bu kurumlarda çalışan birçok memurun, daha önce çeşitli suçlardan hüküm giymiş kişiler olduğu da belgelendi.

SESSİZLİĞE ZORLANDILAR, AMA ARTIK SUSMAYACAKLAR

Kurbanlar, yalnızca fiziksel değil, psikolojik baskıya da maruz kaldı. Kimi çocuklar tek kişilik hücrelerde tutuldu, kimileri "oyun" adı altında cinsel içerikli faaliyetlere zorlandı. Şikâyet edenler ise ya tehdit edildi ya da tamamen izole edildi.

Mağdurlardan biri, henüz 5 yaşındayken bir erkek görevli tarafından banyoda saldırıya uğradığını söylerken; başka bir çocuk, doktor olarak görev yapan bir kişinin cinsel tacizine uğradığını aktarıyor. Davalarda yer alan ifadeler, tüm sistemin çocuklara karşı acımasız bir düzen kurduğunu gözler önüne seriyor.

YENİ SKANDALLAR KAPIDA

Bu devasa dava, buzdağının yalnızca görünen kısmı olabilir. ABD'de son yıllarda değişen yasalar, sosyal medyanın etkisi ve artan toplumsal bilinç ile birlikte benzer davaların artması bekleniyor.

Özellikle devletin himayesindeki çocukları hedef alan yapılar, önümüzdeki günlerde çok daha fazla ifşa ile karşı karşıya kalabilir.