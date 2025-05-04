Çin’den Rusya çıkarması: Şi Cingping Moskova yolcusu

Ziyaret, ABD ile Çin arasında ticaret tarifeleri nedeniyle artan gerilimlerin ve Putin'in Ukrayna'da 9 Mayıs'taki II. Dünya Savaşı Zafer Günü'ne denk gelecek şekilde ilan ettiği üç günlük ateşkesin gölgesinde gerçekleşiyor.

Moskova ve Pekin, Şubat 2022'de Putin'in Ukrayna'daki saldırısını ilan etmeden birkaç hafta önce "sınırsız ortaklık" duyurmuştu. O tarihten bu yana iki ülke arasındaki ticari ve askeri ilişkiler genişleyerek Batı'yı endişelendiren bir ittifaka dönüştü.

Kremlin, Şi ile Putin'in "ortaklık ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesi" ile "uluslararası ve bölgesel gündeme dair konuları" ele alacağı ikili görüşmeler yapacağını bildirdi. Görüşmeler kapsamında hükümetler ve ilgili bakanlıklar arasında bir dizi ikili anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

ZELENSKİY: TİYATRO

Putin, Ukrayna'daki çatışmalara 8-10 Mayıs tarihleri arasında geçici bir ara verilmesini söyledi. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu adımı "tiyatro" olarak nitelendirdi.

Çin, üç yıldır süren savaşta kendisini tarafsız bir aktör olarak gösteriyor. Ancak Batılı ülkeler, Pekin'in Moskova ile kurduğu yakın ilişkinin Rusya'ya hem ekonomik hem de diplomatik destek sağladığını savunuyor.

Nisan ayında Zelenski, Çin'i Rusya'ya silah tedarik etmekle suçlamış ve en az 155 Çin vatandaşının Rus güçleriyle birlikte savaştığını öne sürmüştü. Pekin ise bu suçlamaları "sorumsuz açıklamalar" olarak nitelendirdi.

Pazar günü Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "uluslararası düzenin köklü bir dönüşümden geçtiği" bu dönemde Çin ile Rusya arasındaki tarihî ve stratejik bağlara vurgu yaptı.

"TEK TARAFLI DAYATMALARA VE ZORBALIĞA KARŞI ORTAK DİRENİŞ"

Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre sözcü, "Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı platformlardaki iş birliklerini daha da güçlendirecek. Küresel Güney'i birleştirerek dünya yönetimini doğru yöne çekecek, tek taraflılığa ve zorbalığa karşı duracak, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ile kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi birlikte teşvik edecekler." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan birçok ithalata yüzde 145'e varan gümrük vergileri getirirken, Pekin de ABD ürünlerine yüzde 125 oranında misilleme tarifeleri uyguladı.

II. Dünya Savaşı'na değinen Çinli yetkili, "Asya ve Avrupa'da savaşın iki ana cephesi olan Çin ve Rusya, faşizme karşı kazanılan küresel zafer için büyük fedakârlıklar yapmış ve tarihî katkılarda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Şi Cinping'in yanı sıra, Rusya'nın geleneksel müttefiklerinden birçok liderin 9 Mayıs'ta Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenecek askerî geçit törenine katılması bekleniyor.

Kremlin, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırıyı, II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı verilen mücadeleye benzetmeye devam ediyor.