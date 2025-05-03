03 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.05.2025 00:32
ABONE OL
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı!

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenledi. İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

AHaber CANLI YAYIN

Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı.

Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı! İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı! İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör