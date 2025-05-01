Paris’te 1 Mayıs gerginliği: 29 gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Fransa'nın dört bir yanında olduğu gibi başkent Paris'te de binlerce kişinin katıldığı gösterilerle kutlandı. Ancak kutlamalar, sosyalist gruplar ile bazı protestocular arasında yaşanan arbede nedeniyle zaman zaman şiddet olaylarına sahne oldu. Polis, olaylara cop ve biber gazıyla müdahale ederken, Paris'te 29 kişi gözaltına alındı.

270 NOKTADA GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Fransa genelinde 270 noktada düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde, Paris'teki en yoğun katılım İtalya Meydanı'nda gerçekleşti. Yerel saatle 14.00'te başlayan yürüyüşte, katılımcılar emeklilik yaşının 60'a indirilmesini ve maaşların artırılmasını talep eden dövizler taşıdı.

GAZZE İÇİN YÜRÜDÜLER

Gösterilere Filistin destekçileri de yoğun katılım gösterdi. Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek isteyen eylemciler, Filistin bayrakları ve kefiyelerle yürüyüşe katılarak, "Bu bir savaş değil, soykırım" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ

Ancak yürüyüş sırasında sosyalist gruplarla siyah kıyafetli bir grubun karşı karşıya gelmesiyle arbede yaşandı. Bazı göstericilerin Sosyalist Parti üyesi bir siyasetçiye yabancı cisimler fırlatması tansiyonu yükseltti. Polis, zaman zaman cop ve biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda bazı dükkanların camları, otobüs durakları ve reklam panoları zarar gördü.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sosyalist eylemcilere yönelik saldırıları kınayarak, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 29 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Retailleau, yaralanan göstericilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Sophie Binet ise yaptığı açıklamada, ülke genelindeki 1 Mayıs gösterilerine yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını belirtti.