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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Lahey'de diplomasi trafiği! Hollandalı mevkidaşıyla bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.05.2025 20:12
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz’dan Lahey’de diplomasi trafiği! Hollandalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Lahey ziyareti kapsamında Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcel de Vink ile bir araya geldi. Görüşmede Filistin ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Lahey ziyareti kapsamında Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcel de Vink ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz ile de Vink'in Lahey'deki görüşmesinde Filistin ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz’dan Lahey’de diplomasi trafiği! Hollandalı mevkidaşıyla bir araya geldi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz’dan Lahey’de diplomasi trafiği! Hollandalı mevkidaşıyla bir araya geldi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz’dan Lahey’de diplomasi trafiği! Hollandalı mevkidaşıyla bir araya geldi

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