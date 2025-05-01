Pakistan Başbakanı Şerif ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şerif, ABD'li Bakan Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, 22 Nisan'da düzenlenen saldırının ardından Güney Asya bölgesindeki son gelişmeleri aktardı. Pakistan'ın terörün tüm biçim ve tezahürlerini kınadığını ifade eden Şerif, ülkesinin terörle mücadelede oynadığı rolün altını çizdi.

Şerif, Hindistan'ın 'gerilimi tırmandıran davranışlarının' endişe verici olduğunu belirterek, Hindistan'ın Pakistan'ı terör saldırısıyla ilişkilendirme girişimlerini reddetti. Saldırıya ilişkin şeffaf, güvenilir ve tarafsız soruşturma yürütülmesi yönündeki taleplerini tekrarlayan Şerif, ABD'ye, 'gerilimi düşürmesi ve sorumlu davranması' yönünde çağrıda bulundu.

Hindistan yönetiminin 'İndus Suları Anlaşması'nı askıya almasına ilişkin Şerif, Hindistan'ın suyu 'silah olarak kullanmasını' üzücü olduğunu kaydederek, anlaşmada her iki tarafın taahhütlerinden tek taraflı olarak vazgeçmesine yönelik bir hüküm olmadığını vurguladı.

Rubio, Güney Asya'da barışın ve istikrarın tesis edilmesi için iki tarafın iş birliğini sürdürmesinin önemine değindi.