ABD ile Ukrayna arasında kritik maden anlaşması imzalandı: Toprak bizim, erişim sizin

Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri, aylar süren ve zaman zaman çıkmaza giren müzakerelerin ardından, Washington'da küresel dengeleri etkileyebilecek stratejik bir maden anlaşmasına imza attı. Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir bastırdığı nadir toprak elementleri hamlesini resmiyete dökerken, Ukrayna'ya da yeniden inşa süreci için milyarlarca dolarlık yatırımın kapısını aralıyor.

Aylar süren ve zaman zaman gergin geçen müzakerelerin ardından Washington'da imzalanan anlaşma, son dakikaya kadar bazı belirsizlikler taşıdı. Anlaşma, Trump'ın Rusya'nın üç yıldır süren Ukrayna savaşında bir barış anlaşması sağlamaya çalıştığı dönemde, Ukrayna'nın yeniden inşası için ortak bir yatırım fonu kurulmasını öngörüyor.

ANLAŞMANIN KALBİNDE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VAR

Küresel teknoloji ve savunma sanayisinin kalbinde yer alan nadir toprak elementleri, bu anlaşmanın kilit unsuru. Elektrikli araçlardan savaş uçaklarına kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu stratejik madenler, Çin'in neredeyse tekelleşmiş üretim üstünlüğü nedeniyle Batı için kritik önem taşıyor.

Ukrayna, bu değerli elementler açısından Avrupa'daki en zengin kaynaklara sahip ülkelerden biri. Trump yönetimi, bu kaynaklara "öncelikli erişim" karşılığında, Ukrayna'ya doğrudan yatırım ve yeniden inşa fonu taahhüdünde bulundu. ABD Hazine Bakanlığı anlaşmayı duyururken, bunun "Ukrayna'nın savunmasına verilen tarihi desteğin bir uzantısı" olduğunu vurguladı.

"TOPRAK UKRAYNA'NIN, SEÇİM UKRAYNA'NIN"

Anlaşmaya imza atan Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Yulia Svyrydenko, ülkesinin egemenlik haklarının korunduğunu açıkça belirtti:

"Neyin nerede çıkarılacağına Ukrayna karar verecek. Toprak bizim, kaynaklar bizim. Bu anlaşma, sadece yatırım değil; saygı temelinde kurulan uzun vadeli bir ortaklık anlamına geliyor."

Ayrıca anlaşmanın Ukrayna'ya herhangi bir borç yükümlülüğü getirmemesi, Kiev yönetiminin en çok üzerinde durduğu kazanım olarak öne çıktı.