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Suriye ordusu ile Dürzi gruplar arasında çatışma: 11 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.04.2025 12:34 Güncelleme: 30.04.2025 12:35
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Suriye ordusu ile Dürzi gruplar arasında çatışma: 11 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanıyor.

‏Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi gruplar, ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı.

‏Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların yer yer sürdüğü Sahnaya'da, ‏Suriye hükümetine bağlı güçlere askeri takviye yapılarak güvenlik önlemleri artırıldı.

DÜRZİ LİDERDEN İSRAİL'E ÇAĞRI

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif, katıldığı bir programda Sahnaya'daki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'e ve uluslararası topluma Sahnaya'daki olaylar konusunda harekete geçme çağrısında bulunan Tarif, "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde dün, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

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Suriye ordusu ile Dürzi gruplar arasında çatışma: 11 ölü Suriye ordusu ile Dürzi gruplar arasında çatışma: 11 ölü Suriye ordusu ile Dürzi gruplar arasında çatışma: 11 ölü
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