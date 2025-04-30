ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff’tan Putin açıklaması: ABD ile ilişkileri yenilemeye hazır

Witkoff, bir radyo programında yaptığı açıklamada, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Putin ile birden fazla kez toplantı yaptığını ve bu görüşmelerin genelde oldukça uzun sürdüğünü hatırlatan Witkoff, "(Putin) Rusya'nın ABD ile ilişkilerini yeniden yapılandırma fırsatını on yıllardır ilk kez görüyor. Bu durum oldukça açık." ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 ve 25 Nisan'da Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kabul etmiş, bu görüşmelerde Ukrayna krizinin çözümü ele alınmıştı.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme konusunda iyimser ancak gerçekçi olduğunu belirtmişti.

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