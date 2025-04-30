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ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack Senato'dan onayı aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.04.2025 05:58 Güncelleme: 30.04.2025 06:06
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ABD’nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack Senato’dan onayı aldı

ABD Senatosu'nda Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack, yapılan oylamayla 60 evet oyu alarak onay aldı. Nisan ayı başında Senato'daki onay oturumunda Barrack, 'Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez.' ifadesini kullanmıştı.

Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay aldı.

Nisan ayı başında Senato'daki onay oturumunda Barrack, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez." ifadesini kullanmıştı.

Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay aldı.

Nisan ayı başında Senato'daki onay oturumunda Barrack, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez." ifadesini kullanmıştı.

ABD Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack (AA)ABD Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack (AA)

TOM BARRACK KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

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ABD’nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack Senato’dan onayı aldı ABD’nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack Senato’dan onayı aldı ABD’nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack Senato’dan onayı aldı
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