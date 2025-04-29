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Şam'da Dürziler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.04.2025 09:16
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Şam’da Dürziler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışma

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı askeri guruplar arasında çatışma yaşandı.

Başkent Şam'ın merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde Dürzi guruplar ağır silahlarla Suriye hükümeti güvenlik güçlerine ateş açtı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre günün ilk saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmalarda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri mahalleye askeri takviye yaparak güvenlik önlemlerini artırdı.

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