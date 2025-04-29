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Peru'da havalimanındaki radar arızası uçuşları aksattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.04.2025 08:50
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Peru’da havalimanındaki radar arızası uçuşları aksattı

Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan radar arızası çok sayıda uçuşun aksamasına neden oldu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, hava trafik kontrol kulesinin radar sisteminde geçici bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Hava trafiğini yöneten devlet şirketi Corpac ise yaptığı açıklamada, arıza nedeniyle güvenlik protokollerinin devreye sokulduğunu ve ülke genelindeki tüm havalimanlarından uçuşların geçici olarak askıya alınmasının istendiğini duyurdu.

Radar arızasının meydana getirdiği aksaklık, bagaj ve check-in sistemlerinin çökmesine yol açarken, iç ve dış hatlarda ciddi gecikmeler yaşandı.

Yerel basına göre, yaklaşık 62 dakika süren kesinti, 17'si yurt içi ve 3'ü yurt dışı olmak üzere toplam 20 uçuşu etkiledi.

Radar sisteminin yerel saatle 15.35'te yeniden devreye alındığı ve uçuşların normale döndüğü bildirildi.

Aynı havalimanında, 13 Şubat'ta da benzer bir arıza yaşanmış ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti.

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Peru’da havalimanındaki radar arızası uçuşları aksattı Peru’da havalimanındaki radar arızası uçuşları aksattı Peru’da havalimanındaki radar arızası uçuşları aksattı
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