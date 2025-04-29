Kanada seçimin galibi iktidardaki Liberal Parti oldu: Başbakan Carney zafer konuşmasında Trump’ı hedef aldı

Mark Carney seçmenlerle birlikte (AFP)

Geçtiğimiz ay Liberal Parti liderliğini eski Başbakan Justin Trudeau'dan devralan 60 yaşındaki Mark Carney, seçimin ardından destekçilerine hitap etti. Carney zafer konuşmasına, "Bir sorum var. Kimler hazır? Kim benimle birlikte Kanada için ayağa kalkmaya hazır? Kim Kanada'yı güçlü bir şekilde inşa etmeye hazır?" sözleriyle başladı.

Carney, "Pierre Poilievre'yi ikimizin de sevdiği ülkeye olan bağlılığı, zorlu, adil ve iyi mücadelesi nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Kanadalılar için birlikte çalışarak hizmet vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.