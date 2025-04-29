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Çin'deki restoranda yangın: 22 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.04.2025 11:52 Güncelleme: 29.04.2025 12:28
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Çin’deki restoranda yangın: 22 kişi hayatını kaybetti

Çin’in kuzeydoğusunda bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Devlet televizyonu CCTV, yangının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, eyaletin Baota ilçesinde bir restoranda, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangında 22 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların en kısa sürede tedavi edilmesi, ölen 22 kişinin ailelerine gerekli desteğin sağlanması ve yangının çıkış sebebinin en kısa sürede aydınlatılarak sorumluların kanun önünde cezalandırılması talimatını verdi.

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Çin’deki restoranda yangın: 22 kişi hayatını kaybetti Çin’deki restoranda yangın: 22 kişi hayatını kaybetti Çin’deki restoranda yangın: 22 kişi hayatını kaybetti
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