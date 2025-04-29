İran’da bir patlama daha: 1 ölü 2 yaralı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İsfahan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mensur Şişefuruş, Şahinşehr kentindeki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.



Şişefuruş, patlamanın yerel saatle 10.30'da Şahinşehr'deki bir fabrikanın deposunda meydana geldiğini belirterek acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi.



Durumun kontrol altına alındığını aktaran Şişefuruş, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını kaydetti.



İranlı yetkili fabrikanın faaliyet alanına yönelik detay vermedi ancak patlama nedeninin araştırıldığını ifade etti.

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