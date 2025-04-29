İki nükleer gücün gerilimi tırmanıyor! Hindistan'dan dikkat çeken hamle: Modi orduya "operasyon izni" verdi

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Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kapalı kapılar ardında düzenlenen bir toplantıda orduya "operasyon düzenleme izni" verdiği iddia edilerek, ordunun bu iznin ardından Cemmu ve Keşmir'de terör saldırısına vereceği karşılığın şekli, hedefleri ve zamanlamasına karar verme konusunda tam bir operasyonel özgürlüğe sahip olduğu belirtildi.

Haberlerde, Modi'nin toplantıda Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel yeteneklerine olan inancını ve güvenini ifade ettiği ve hükümetinin orduya tam destek verdiğini belirttiği aktarıldı.