İki nükleer gücün gerilimi tırmanıyor! Hindistan'dan dikkat çeken hamle: Modi orduya "operasyon izni" verdi
Cemmu ve Keşmir'de turistlere yönelik saldırının ardından Hindistan ve Pakistan arasında sular durulmuyor. Her geçen gün daha da yükselen tansiyon sonrası Hindistan Başbakanı Modi'den gerilimi daha da tırmandıracak bir hamle geldi. Buna göre Modi'nin orduya 'operasyon düzenleme izni' verdiği iddia edildi.
Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde turistlere yönelik terör saldırısı sonrası Hindistan ve Pakistan arasında sular durulmuyor. İki nükleer gücün restleşmelerinin ardından Hindistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, turistlere yönelik saldırının ardından Cemmu ve Keşmir'de orduya "operasyon düzenleme izni" verdiği iddia edildi.
Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kapalı kapılar ardında düzenlenen bir toplantıda orduya "operasyon düzenleme izni" verdiği iddia edilerek, ordunun bu iznin ardından Cemmu ve Keşmir'de terör saldırısına vereceği karşılığın şekli, hedefleri ve zamanlamasına karar verme konusunda tam bir operasyonel özgürlüğe sahip olduğu belirtildi.
Haberlerde, Modi'nin toplantıda Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel yeteneklerine olan inancını ve güvenini ifade ettiği ve hükümetinin orduya tam destek verdiğini belirttiği aktarıldı.
CEMMU VE KEŞMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINDA 26 ÖLÜ
Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam'ın turistik bir noktasında 22 Nisan'da tatilcilere yakın mesafeden ateş açılmış, saldırıda 25 Hindistan vatandaşı yerli turist ile 1 Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Saldırıyı "Keşmir Direnişi (TRF)" adlı örgüt üstlenmiş, Cemmu ve Keşmir polisi saldırıyı 2'si Pakistanlı olmak üzere 3 şüphelinin gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Hindistan yönetimi, saldırının "sınır ötesi terör bağlantıları" olduğu gerekçesiyle hedef aldığı komşusu Pakistan ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü.
Pakistan yönetimi ise saldırıyla ilgili herhangi bir bağlantısı oldukları yönündeki iddiaları reddetmiş, saldırıyla ilgili uluslararası bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.
İKİ NÜKLEER GÜÇTEN RESTLEŞMELER
Saldırının ardından nükleer silahlara sahip iki komşu ülke arasındaki ilişkiler gerilmiş, Pakistan hava sahasını Hint havayollarına kapatırken, Hindistan da İndus Nehri ve kollarındaki su paylaşımını düzenleyen 1960 tarihli İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Pakistan yönetimi suyun akışına yönelik herhangi bir müdahaleyi savaş nedeni sayacağını duyurmuştu. İki ülke ayrıca karşılıklı olarak vize işlemlerini durdurma, sınır kapılarını da kapatma kararı almıştı.
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