Trump 2. dönemi için konuştu: Hem ülkeyi hem dünyayı yönetiyorum

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3. DÖNEM BAŞKANLIK TARTIŞMALARI

ABD Başkanı, 3. dönem başkanlık fikrine nasıl baktığıyla ilgili soruya yanıt verirken, kendisinin böyle bir arayışta olmadığını söyledi, ancak alternatif yaklaşımlara açık olduğunu belirtti.

Trump, "Bu, büyük bir kırılma olurdu, değil mi? Belki de ben sadece bunu değiştirmeye çalışıyorum. Bu yapmak istediğim bir şey değil ve bence bunu yapmak çok zor bir şey olurdu." ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA TARTIŞMALARI

Öte yandan Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvendiğini ve anlaşmanın yapılacağına inandığını belirtti.

Trump, Putin'in Ukrayna barış müzakereleri sürecinde "iyi olacağını" belirterek, "Pek çok hayatı kurtarmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, Ukrayna ve Rusya - bu bizim hayatlarımız değil, ama bu durum Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanabilir." yorumunu yaptı.