İsrail basınından flaş iddia! Gazze'deki saldırıların biteceği tarih verildi | "Netanyahu sonlandırmayı düşünüyor" diyerek duyurdular
İşgalci İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsrailli bir emniyet yetkilisinin Netanyahu'nun, ikinci yılında Gazze'deki savaşı sonlandırmak istediğini belirttiği ve bu sürenin, hedeflenen azami tarih olduğu, 'şartlar elverir ve savaşın hedefleri gerçekleşirse' bu tarihten önce de saldırıların bitebileceği kaydedildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ikinci yılında Gazze'deki savaşı sonlandırmak istediği iddia edildi.
Israel Hayom gazetesinin, ismini vermediği İsrailli bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun ekim ayında savaşı bitirmeyi planladığı belirtildi.
"HEDEF GERÇEKLEŞİRSE DAHA ERKEN DE BİTEBİLİR"
Bu sürenin, hedeflenen azami tarih olduğu, "şartlar elverir ve savaşın hedefleri gerçekleşirse" bu tarihten önce de bitebileceği kaydedildi. Söz konusu yetkili, "mantıken savaşın 2 yıldan fazla sürmeyeceğini" savundu.
İsrail hükümetinden, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.
İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KANLI SOYKIRIMI
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yürütüyor. Saldırılara son verilmesi için 19 Ocak'ta ateşkese varılmış ancak İsrail, ateşkesin 42 günlük ilk aşaması bittikten sonra ikinci aşamaya geçmeden 18 Mart'ta saldırılara yeniden başlamıştı.
O tarihten bu yana çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 222 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 751 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 314'e, yaralıların sayısının da 117 bin 792'ye yükseldi.
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