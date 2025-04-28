İsrail basınından flaş iddia! Gazze'deki saldırıların biteceği tarih verildi | "Netanyahu sonlandırmayı düşünüyor" diyerek duyurdular

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İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KANLI SOYKIRIMI

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yürütüyor. Saldırılara son verilmesi için 19 Ocak'ta ateşkese varılmış ancak İsrail, ateşkesin 42 günlük ilk aşaması bittikten sonra ikinci aşamaya geçmeden 18 Mart'ta saldırılara yeniden başlamıştı.

O tarihten bu yana çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 222 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 751 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 314'e, yaralıların sayısının da 117 bin 792'ye yükseldi.