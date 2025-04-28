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Telefonu için Fuji'ye tırmanan öğrenci, ikinci kez kurtarıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 28.04.2025 12:37 Güncelleme: 28.04.2025 12:37
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Telefonu için Fuji’ye tırmanan öğrenci, ikinci kez kurtarıldı!

Japonya'da üniversite öğrencisinin, bir haftada iki kez Fuji Dağı'ndan kurtarıldığı bildirildi.

Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı'ndan 22 Nisan'da helikopterle kurtarılan üniversite öğrencisi, 4 gün sonra unuttuğu telefonu için tekrar tırmandığı dağda rahatsızlanmasının ardından ikinci kez kurtarıldı.

Polis, öğrencinin kurtarıldığı sırada telefonunu ve diğer eşyalarını dağın zirvesinde unuttuğu gerekçesiyle 26 Nisan'da tekrar Fuji Dağı'na tırmandığını açıkladı.

İkinci tırmanışı sırasında rahatsızlanan üniversite öğrencisinin deniz seviyesinden 3 bini aşkın metre yükseklikte bulunduğunu aktaran polis, bir hafta içinde 2 kez Fuji Dağı'ndan kurtarılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Telefonu için Fuji’ye tırmanan öğrenci, ikinci kez kurtarıldı! Telefonu için Fuji’ye tırmanan öğrenci, ikinci kez kurtarıldı! Telefonu için Fuji’ye tırmanan öğrenci, ikinci kez kurtarıldı!
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