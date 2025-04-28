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Çin'den Trump'a yalanlama: Herhangi bir müzakere olmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 28.04.2025 12:27
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Çin’den Trump’a yalanlama: Herhangi bir müzakere olmadı

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğü iddiasını yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğü iddiasını yalanladı.

Guo, "Bildiğim kadarıyla, iki ülke devlet başkanı arasında yakın zamanda telefon görüşmesi olmadı. Yinelemek isterim ki, Çin ile ABD, tarifeler konusunda herhangi bir istişare veya müzakere yapmamıştır." ifadesini kullandı.

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Çin’den Trump’a yalanlama: Herhangi bir müzakere olmadı Çin’den Trump’a yalanlama: Herhangi bir müzakere olmadı Çin’den Trump’a yalanlama: Herhangi bir müzakere olmadı
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