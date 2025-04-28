Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç’e 15 yıl hapis cezası

Ukrayna Başsavcılığına ait Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Kiev Şehri Podil Bölge Mahkemesinde, eski Devlet Başkanı Yanukoviç hakkında "devlet sınırını yasa dışı geçme ve bazı kişileri buna teşvik etme" suçlamasıyla görülen davada karar açıklandı.



Eski Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Kobzar'ın da aynı davada suçlu bulunduğu kaydedilen açıklamada, Yanukoviç'e 15 yıl, Kobzar'a da 10 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.



Açıklamada, savcıların, Yanukoviç'in 23 Şubat 2014'te Rus yetkililer ile de işbirliği yaparak Ukrayna devlet sınırını hava yoluyla yasa dışı geçtiğini, yakın çevresi ve Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesinin askeri personelinden en az 20 kişiyi de yanına götürmeyi organize ettiğini mahkemede kanıtladığı aktarıldı.



YANUKOVİÇ, 2019'DA DA 13 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya yanlısı dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı ertelemesi üzerine, 21 Kasım 2013'te protestolar başlamıştı.



Sokak gösterileri ve tepkiler üzerine Yanukoviç, Şubat 2014'te ülkeden kaçmıştı.



Yanukoviç, devlete ihanet ile Ukrayna'nın devlet sınırlarının değiştirilmesine yönelik kasıtlı eylemlere ve Ukrayna'ya yönelik saldırılara yardımcı olmak suçlamalarıyla 4 Mayıs 2017'de yargılanmaya başlamıştı.



Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç, 2019'da, devlete ihanet suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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