Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi’nde gerilim

Filipinler Sahil Güvenliği Sözcüsü Jay Tarriela, ülkesinin askeri ve asayiş birimlerinin dün Sandy Resifi'nde "rutin ve yasal deniz bölgesi farkındalık ve yetki tatbikatı" geçekleştirdiğini bildirdi.



Tatbikat sırasında en az 7 Çin gemisinin bölgede bulunduğunu ifade eden Tarriela, Filipinler personelinin bir Çin sahil güvenlik gemisini izlediği görüntüleri paylaştı.



Filipinli Sözcü'nün paylaştığı görüntüler arasında Filipinler personelinin kum adası üzerinde ülke bayrağıyla poz verdiği bir fotoğraf da yer aldı.



ÇİN'DEN TEPKİ



Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün ise yaptığı açıklamada, 6 Filipinli'nin Sandy Resifi'ne uyarılara rağmen yasa dışı olarak çıktığını, Çin birimlerinin buna karşılık, "zorlayıcı tedbirlere başvurduğunu" belirtti.



Filipinler'in eylemlerinin Çin egemenliğini ihlal ettiğini ifade eden Sözcü Li, Manila otoriterlerine buna son verilmesi uyarısında bulundu.



Li, Çin'in kendi yetki alanındaki sulardaki haklarını ve asayişi korumaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti.



Bir grup Çin Sahil Güvenliği personeli, bu ayın başında Sandy Resifi'ne çıkarak aynı şekilde bayrakla poz vermişti.



Çinlilerin "Tieşian Ciao", Filipinlilerin "Bailan", Vietnamlıların ise "Dao Son Ca" olarak adlandırdığı Sandy Resifi, 1974'te Vietnam tarafından işgal edilmişti. Resif, son 25 yılda herhangi bir ülkenin tam kontrolünde bulunmuyor.



7 hektarlık bir kum adacığı olan resif, Güney Çin Denizi'nde Çin ile Filipinler arasında yeni bir sürtüşme noktası oldu.



GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI



Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.



Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.



Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.



Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

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