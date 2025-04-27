İsrail işgal güçlerinden Yemen’den atılan füzeye ilişkin açıklama

İşgalcilerden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan füze nedeniyle ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü'ndeki Arava bölgesi ile Kızıldeniz yakınlarındaki yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.



Söz konusu füzenin hava savunma sistemlerince ülke topraklarına varmadan düşürüldüğü ifade edildi.



Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail'in Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü'nün "Filistin 2" adlı hipersonik balistik füzeyle vurulduğunu söylemişti.



İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını yeniden başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

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