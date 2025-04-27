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Batmasından günler önce kaleme almıştı: Titanik kazazedesinin yazdığı mektup 400 bin dolara satıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 27.04.2025 11:11 Güncelleme: 27.04.2025 11:12
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Batmasından günler önce kaleme almıştı: Titanik kazazedesinin yazdığı mektup 400 bin dolara satıldı

Titanik kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından geminin batmasından günler önce yazılan mektup, açık artırmada yaklaşık 400 bin dolara satıldı.

İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde, Titanik kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından yolculuk sırasında yazılmış mektup açık artırmaya sunuldu.

Geminin batmasından 5 gün önce yazılan mektup, ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 399 bin dolara satın alındı.

Gracie'nin Titanik hakkında, "Güzel bir gemi fakat bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim" ifadelerini kullandığı bildirildi.

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Batmasından günler önce kaleme almıştı: Titanik kazazedesinin yazdığı mektup 400 bin dolara satıldı Batmasından günler önce kaleme almıştı: Titanik kazazedesinin yazdığı mektup 400 bin dolara satıldı Batmasından günler önce kaleme almıştı: Titanik kazazedesinin yazdığı mektup 400 bin dolara satıldı
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