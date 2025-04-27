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İran'dan Bender Abbas patlamasına savunma sanayisi yalanlaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.04.2025 14:28 Güncelleme: 27.04.2025 14:28
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İran’dan Bender Abbas patlamasına savunma sanayisi yalanlaması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamanın 'ilk belirlemelere göre ülkenin savunma sanayisi ile ilgili olmadığını' belirtti.

Rızai, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre, Şehid Recai Limanı'ndaki olayda çıkan yangının ülkenin savunma sanayisi ile hiç bir ilgisi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

"LİMAN'DA ASKERİ MÜHİMMAT BULUNMAMAKTADIR"

Öte yandan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talayi Nik, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada bazı yabancı medya organlarında yer alan "limanda askeri mühimmat bulunduğu" iddialarını yalanladı.

Talayi Nik, "Yangının meydana geldiği Şehid Recai Limanı'nda roket yakıtı veya benzeri, ithal veya ihraç edilen hiç bir askeri amaçlı ürün bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda 28 kişinin hayatını kaybettiği, bini aşkın kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Basında patlamanın, İsrail'in limanda bulunduğu öne sürülen roket yakıtı veya patlayıcı kimyasal maddelere düzenlediği saldırı sonucu meydana geldiği öne sürülmüştü.

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İran’dan Bender Abbas patlamasına savunma sanayisi yalanlaması İran’dan Bender Abbas patlamasına savunma sanayisi yalanlaması İran’dan Bender Abbas patlamasına savunma sanayisi yalanlaması
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