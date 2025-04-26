Husiler İsrail’de 2 noktayı İHA’larla hedef aldı: ABD uçak gemisine de saldırı

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'de iki kritik noktayı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını ve Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD'ye ait savaş gemilerine yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Husiler, saldırıların Gazze'deki abluka kalkıncaya kadar devam edeceğini vurguladı.

İSRAİL'DE YAFA VE ASKALAN HEDEF ALINDI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in Yafa bölgesi ile İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon) kentindeki kritik noktaların eş zamanlı düzenlenen İHA saldırılarıyla hedef alındığını belirtti. Seri, operasyonların başarıyla tamamlandığını ifade etti.

ABD UÇAK GEMİSİ TRUMAN'A SALDIRI

Yahya Seri, ayrıca ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt olarak, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinin ortak operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Seri, Kızıldeniz'in kuzeyinde düzenlenen saldırılarda ABD uçak gemisi Truman başta olmak üzere "düşman" savaş gemilerinin hedef alındığını kaydetti.

"İSRAİL'E VE ABD'YE YANITLAR DEVAM EDECEK"

Askeri Sözcü Seri, İsrail'e yönelik askeri operasyonların ve ABD'ye verilen karşılıkların süreceğini belirtti. "Gazze'de savaş bitene ve abluka kalkana kadar Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki düşman güçlerine yönelik saldırılarımız devam edecek," diyen Seri, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının boyutuna bakılmaksızın misliyle karşılık verileceğini vurguladı.

GEÇMİŞ SALDIRILAR HATIRLATILDI

Husiler daha önce de İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü hipersonik balistik füze ile hedef aldıklarını açıklamıştı. İsrail ordusu ise Yemen'den fırlatılan bir füzenin İsrail hava sahasına ulaşmadan önce etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin İsrail tarafından 18 Mart'ta bozulmasının ardından Husiler, yeniden İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırılarına başlamıştı.