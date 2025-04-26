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Çin'den Suriye açıklaması: Kalıcı barış ve güvenliğe vurgu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 26.04.2025 15:56
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Çin’den Suriye açıklaması: Kalıcı barış ve güvenliğe vurgu

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, 'Suriye'de kalıcı barış ve güvenliğin tesisi için uluslararası toplumla çaba göstermeye devam edeceğiz' dedi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, dün BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye'de geniş ve kapsayıcı bir siyasi geçişin gerçekleştirilmesini istediklerini belirtti. Suriye'de yoğunlaşan terör faaliyetlerinin endişe verici olduğunu vurgulayan Fu, BM Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararlarının kapsamlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini aktardı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu, Çin'in uzun yıllardır Suriye ile dostluk ile iş birliği politikası izlediğini ve Suriye halkının tercihlerine her zaman saygı duyduğunu bildirdi. Fu ayrıca Suriye'de kalıcı barış ve güvenliğin tesisi ile Orta Doğu bölgesinin barış ve istikrara kavuşması için uluslararası toplumla çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

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Çin’den Suriye açıklaması: Kalıcı barış ve güvenliğe vurgu Çin’den Suriye açıklaması: Kalıcı barış ve güvenliğe vurgu Çin’den Suriye açıklaması: Kalıcı barış ve güvenliğe vurgu
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