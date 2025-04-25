Moskova’da bombalı saldırı! Son dakika duyurdular: Üst düzey Rus yetkili hayatını kaybetti

Patlamanın meydana geldiği bölge (A Haber arşiv)

KRİTİK ZAMANLAMA

Patlama, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'u taşıdığı düşünülen konvoyun Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesinde Moskova'ya varışı sırasında meydana geldi.

UZAKTAN KUMANDAYLA PATLATILDI

Yetkililerden olayla ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmadı veya hedef alınan memurun kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. Rusya'nın kolluk kuvvetlerinde kaynakları bulunan Rus medya kuruluşu Baza, park halindeki bir araçtaki bombanın, bölgede yaşayan bir polis memurunun yoldan geçmesi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını bildirdi.