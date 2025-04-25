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Moskova'da bombalı saldırı! Son dakika duyurdular: Üst düzey Rus yetkili hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.04.2025 12:32 Güncelleme: 25.04.2025 13:27
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Moskova’da bombalı saldırı! Son dakika duyurdular: Üst düzey Rus yetkili hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araca bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı. Patlamada, araçta bulunan üst düzey bir Rus generalin hayatını kaybettiği bildirildi. Generalin Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğu öğrenildi.

Moskova bölgesinde meydana gelen bir araç patlamasında üst düzey bir Rus subayın öldüğü bildirildi. Yetkilinin, Moskova Oblastı'na bağlı Balaşiha'daki Nesterova Bulvarı'nda öldürüldüğü söylendi.

MOSKOVA'DA RUS GENERALE SUİKAST!

RUS YETKİLİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Ukrayna Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, hayatını kaybeden yetkilinin Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğunu açıkladı. Moskalik, 2014 yılında Kırım'ın işgalinin ardından 2015 yılında Paris'te Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerde Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nı temsil etti.

Patlamanın meydana geldiği bölge (A Haber arşiv)Patlamanın meydana geldiği bölge (A Haber arşiv)

KRİTİK ZAMANLAMA
Patlama, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'u taşıdığı düşünülen konvoyun Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesinde Moskova'ya varışı sırasında meydana geldi.

UZAKTAN KUMANDAYLA PATLATILDI
Yetkililerden olayla ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmadı veya hedef alınan memurun kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. Rusya'nın kolluk kuvvetlerinde kaynakları bulunan Rus medya kuruluşu Baza, park halindeki bir araçtaki bombanın, bölgede yaşayan bir polis memurunun yoldan geçmesi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını bildirdi.

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Moskova’da bombalı saldırı! Son dakika duyurdular: Üst düzey Rus yetkili hayatını kaybetti Moskova’da bombalı saldırı! Son dakika duyurdular: Üst düzey Rus yetkili hayatını kaybetti Moskova’da bombalı saldırı! Son dakika duyurdular: Üst düzey Rus yetkili hayatını kaybetti
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