Moskova'da bombalı saldırı! Son dakika duyurdular: Üst düzey Rus yetkili hayatını kaybetti
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araca bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı. Patlamada, araçta bulunan üst düzey bir Rus generalin hayatını kaybettiği bildirildi. Generalin Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğu öğrenildi.
Moskova bölgesinde meydana gelen bir araç patlamasında üst düzey bir Rus subayın öldüğü bildirildi. Yetkilinin, Moskova Oblastı'na bağlı Balaşiha'daki Nesterova Bulvarı'nda öldürüldüğü söylendi.
RUS YETKİLİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Ukrayna Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, hayatını kaybeden yetkilinin Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğunu açıkladı. Moskalik, 2014 yılında Kırım'ın işgalinin ardından 2015 yılında Paris'te Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerde Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nı temsil etti.
KRİTİK ZAMANLAMA
Patlama, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'u taşıdığı düşünülen konvoyun Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesinde Moskova'ya varışı sırasında meydana geldi.
UZAKTAN KUMANDAYLA PATLATILDI
Yetkililerden olayla ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmadı veya hedef alınan memurun kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. Rusya'nın kolluk kuvvetlerinde kaynakları bulunan Rus medya kuruluşu Baza, park halindeki bir araçtaki bombanın, bölgede yaşayan bir polis memurunun yoldan geçmesi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını bildirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 30 Nisan yarım gün mü?
- 81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye'nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!
- 25 Nisan Cuma hutbesi yayınlandı! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ve tam metni
- Toz taşınımı etkisini gösteriyor! Fırtına ve sağanak yolda: 3 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji 25 Nisan hava durumu
- Doğuştan lider ruhlu babalar! Disiplin ve başarıyı temsil eden 3 burç
- İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız
- AFAD Gönüllüsü Başvuru Ekranı 2025 | AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?
- Onlarla iletişim kurmak bir mücadeleye dönüşüyor! İşte zor insanlarla başa çıkmanın 5 yolu
- AGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB AGS takvimi
- Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Yağlar cayır cayır eriyor! İşte Canan Karatay'ın zayıflama sırrı olan o tarif!