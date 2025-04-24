Trump’tan üniversitelere ilişkin iki yeni kararname: Yabancı fonlar mercek altında

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararnamelere ilişkin detaylara yer verildi.



Kararnamede, üniversitelere yönelik yabancı fonların daha şeffaf olması gerektiği vurgulanarak, üniversitelerin söz konusu fonları eksiksiz ve zamanında bildirmesi şart koşuldu.



Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde üniversitelerin yabancı fonların detaylarını gizlemesine "imkan tanıyan" düzenlemelerin iptal edileceği belirtilen kararnamede, üniversitelerin yabancı fonların asıl kaynağını ve verilme amacını açıklaması zorunlu hale getirildi.



Kararnamede, ABD halkının daha önce kamuoyuyla "sınırlı şekilde paylaşılan" yabancı fonlarla ilgili bilgilere daha kapsamlı şekilde erişim sağlayabileceği, kurallara uymayan üniversitelere denetim, soruşturma ve yaptırımlar uygulanabileceği ifade edildi.



Şeffaflık kurallarına uymayan kurumlara verilen bazı federal hibelerin iptal edilebileceğine işaret edilen kararnamede, hesap verebilirliğin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.



Trump yönetiminin okullarda disiplin politikalarının objektifliğe dayandırılması gerektiği gerekçesiyle hazırlandığını belirttiği diğer kararnamede ise federal fonların doğrudan ya da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla "ırk temelli ayrımcılık" içeren uygulamalara yöneltilmemesi için önlemler geliştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.



Kararnamede, ABD değerlerine dayalı örnek disiplin politikalarının oluşturulması talep edilirken, eğitim sisteminde disiplinin yeniden tesis edilmesinin ve tüm öğrenciler için adil ve objektif uygulamaların hayata geçirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.



TRUMP İLE HARVARD ÜNİVERSİTESİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK



Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.



Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.



Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.



Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.



ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

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