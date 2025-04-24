Rusya’da eski ordu komutanı Tümgeneral Popov’a dolandırıcılıktan 5 yıl hapis

Tambov Garnizon Askeri Mahkemesi'ndeki duruşmada, Popov, dolandırıcılıktan suçlu bulundu.



Duruşmada kendisine yöneltilen suçu kabul etmeyen Popov'a mahkemece 5 yıl hapis ve 800 bin ruble (yaklaşık 9 bin 700 dolar) para cezası verildi.



Mahkeme ayrıca, Popov'un rütbesinin geri alınmasına karar verdi.



Popov'un avukatı Sergey Buynovskiy, gazetecilere, mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını söyledi.

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