Rusya'da eski ordu komutanı Tümgeneral Popov'a dolandırıcılıktan 5 yıl hapis
Rusya'da, eski ordu komutanı Tümgeneral İvan Popov, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapse çarptırıldı.
Tambov Garnizon Askeri Mahkemesi'ndeki duruşmada, Popov, dolandırıcılıktan suçlu bulundu.
Duruşmada kendisine yöneltilen suçu kabul etmeyen Popov'a mahkemece 5 yıl hapis ve 800 bin ruble (yaklaşık 9 bin 700 dolar) para cezası verildi.
Mahkeme ayrıca, Popov'un rütbesinin geri alınmasına karar verdi.
Popov'un avukatı Sergey Buynovskiy, gazetecilere, mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını söyledi.