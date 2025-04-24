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Rusya'da eski ordu komutanı Tümgeneral Popov'a dolandırıcılıktan 5 yıl hapis

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.04.2025 15:07 Güncelleme: 24.04.2025 15:07
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Rusya’da eski ordu komutanı Tümgeneral Popov’a dolandırıcılıktan 5 yıl hapis

Rusya'da, eski ordu komutanı Tümgeneral İvan Popov, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapse çarptırıldı.

Tambov Garnizon Askeri Mahkemesi'ndeki duruşmada, Popov, dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

Duruşmada kendisine yöneltilen suçu kabul etmeyen Popov'a mahkemece 5 yıl hapis ve 800 bin ruble (yaklaşık 9 bin 700 dolar) para cezası verildi.

Mahkeme ayrıca, Popov'un rütbesinin geri alınmasına karar verdi.

Popov'un avukatı Sergey Buynovskiy, gazetecilere, mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını söyledi.

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Rusya’da eski ordu komutanı Tümgeneral Popov’a dolandırıcılıktan 5 yıl hapis Rusya’da eski ordu komutanı Tümgeneral Popov’a dolandırıcılıktan 5 yıl hapis Rusya’da eski ordu komutanı Tümgeneral Popov’a dolandırıcılıktan 5 yıl hapis
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